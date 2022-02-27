7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikası patlamasında yarın karar duruşması



Alişan KOYUNCU/FERİZLİ (Sakarya),(DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili açılan davanın yarın görülecek 8'inci duruşmasında karar bekleniyor.

Hendek'te 3 Temmuz 2020'de bir havai fişek fabrikasında meydana geşen patlamada 7 işçi yaşamını yitirdi, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada patlamada ihmali olduğu öne sürülen fabrika sahibi Yüksel Coşkun, fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu, genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada fabrika sahibi Yüksel Coşkun ile genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu tutuklu yargılanıyor.

SON SAVUNMALAR YARIN YAPILACAK

Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonundaki davanın 8'inci duruşması, yarın sabah saatlerinde başlayacak. Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, önceki duruşmalarda savcının mütalaasını açıklamasının ardından tarafların savunmaları ve bazı belgelerin mahkeme heyetine teslimi istendi. Son duruşmada şikayetçi avukatlarının 2'si tutuklu 7 sanığın suçlarının 'olası kasıt' üzerinden değerlendirilmesi talebini göz önünde bulundurdu. Mahkeme heyetinin bu tutumunun ardından her iki tarafın avukatları 'olası kasıt' değerlendirmesi nedeniyle mahkeme heyetinden ek süre talep etti. Talebin kabul edilmesinin ardından taraflar, mahkeme heyetine son savunmalarını yapacak.

107 MÜŞTEKİLİ DAVAYA YOĞUN İLGİ

Savunmaların ve beyanların ardından 2'si tutuklu 7 sanık hakkında verilecek cezanın açıklanması bekleniyor. 107 müştekinin olduğu davada, Türkiye'nin birçok yerinden sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, avukatların ve o dönem fabrikada yaralanan işçiler ile hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının da davayı duruşma salonuna gelerek takip etmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU

2022-02-27 11:58:26



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