TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - İnegölspor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 22 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Oğuz Kocabal xx, Onur Ramazan Toprak xx, Ömer Can Sokullu x (Ali Özgün dk. 58 xx), Okan Dernek xx (Selçuk Alibaz dk. 77 x), Mehmet Mustafa Yıldızaç xx (Oğuz Yıldırım dk. 58 xx), Onur Karakabak xx, Hurşit Taşcı x (Umut Sönmez dk. 58 xx), Ümit Kurt xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Murat Yılmaz dk. 77 x)

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Türker Toptaş xx, İbrahim Sürgülü xx, Bahadır Taşdelen x (Furkan Mızrak dk. 90 ?), Emir Özsoy xx (Serhat Emirler dk. 85 x), Serkan Sözmen xx, Samet Cantürk xx, Furkan Özyapı x, Ersel Aslıyüksek xx (Aykut Uluç dk. 73 x), Yusuf Özdemir xx, Ömer Faruk Ermeç xx (Gülhan Üreyen dk. 90 ?)

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8), Ömer Faruk Ermeç (dk. 29) (İnegölspor), Tahir Babaoğlu (dk. 39), Ümit Kurt (dk. 63) Sakaryaspor

Kırmızı kart: Serkan Sözmen (İnegölspor)

Sarı Kartlar: Gökhan Siverek (İnegölspor), Oğuz Kocabal (Sakaryaspor)

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