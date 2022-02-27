Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Ekrem Akar (79) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. (83) yönetimindeki 54 AEA 520 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Akar´a çarptı. Yere savrulan Ekrem Akar, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekrem Akar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akar burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücü M.S. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-02-27 19:55:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.