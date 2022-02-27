Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü 

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Ekrem Akar (79) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. (83) yönetimindeki 54 AEA 520 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Akar´a çarptı. Yere savrulan Ekrem Akar, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekrem Akar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akar burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücü M.S. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2022-02-27 19:55:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.