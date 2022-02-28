OSB’deki işletmeden 385 bin liralık malzeme çalmıştı yakalandı Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli cezaevine gönderildi

Sakarya’nın Söğütlü ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmeden 385 bin TL değerinde malzeme çalan ve kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir işletmeden toplam değeri 385 bin TL olan; demir merdiven, sac kıvırma makinesi, hamur soğutma grubu, 6 adet havalandırma davlumbazı ile motoru ve 150 metre uzunluğunda çelik köşebentleri çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile JASAT dedektifleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Olay yerinde buldukları delillerden de yola çıkarak incelemelerini sürdüren ekiplerce şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kendisini A.K. olarak tanıtan ve gerçekte N.K. olduğu belirlenen şahıs, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 18 suçtan arama kaydı bulunduğu tespit edilen ve 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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