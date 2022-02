46 dönümlük alanda Seracılık Mükemmeliyet Merkezi faaliyete geçiyor Başkan Yüce: “Bu projeyle modern tarımda parlayan bir yıldız, parmakla gösterilen bir belediye olmayı arzu ediyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin toplamda 46 dönüm üzerine kurduğu Seracılık Mükemmeliyet Merkezi faaliyete geçiyor. Başkan Yüce, “Bu projeyle modern tarımda parlayan bir yıldız, topraksız üretimde parmakla gösterilen bir belediye olmayı arzu ediyoruz. Sakarya’nın potansiyelini inşallah dünya görecek” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretim konusunda Türkiye’ye örnek olacak projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi kısa bir süre içinde üretime başlayacak. Akyazı ilçesinde 46 dönüm arazi üzerine inşa edilen bu merkez, topraksız tarımın ülkedeki en kapsamlı ve örnek tesislerinden bir tanesi olacak. İçinde üretim tesislerinin yanı sıra tarımsal eğitim ve seracılık tekniklerinin öğretileceği özel alanlar bulunuyor. 27 dönümü kapalı sera şeklinde olan tesise ilk dikim Nisan ayında gerçekleştirilecek. Açılışından sonra Türkiye’den ve hatta dünya genelinden ziraat üzerine eğitim gören öğrenciler ve gelişime açık mühendisler, buradaki sistemi inceleyip yeni teknikleri Türkiye’nin tarımsal kalkınması için uygulayacak.



Örtü altı ve topraksız üretim

Çalışma, yatırımcılar için de potansiyel bir gelir kapısı olarak görülüyor. Neredeyse yüzde 100’ü tamamlanan tesiste ilk etapta ağırlıklı olarak domates üretilecek. Sürecin devamında ise sebze ve meyve türleri yetiştirilecek. Topraksız ve jeotermal ısıtmalı tarım üretimi konusunda model olacak projede ısıtma sistemi, seranın dış cephesi, ısıtma boruları ve idari bina tamamlandı. Merkezi inceleyen Başkan Yüce, ‘örtü altı üretim’ modeliyle organik ürünlerin yetişeceğini, bu projenin bölge için önemli bir istihdam oluştururken, modern tarımda başarılı bir örnek ortaya koyularak ‘ısıtmalı’ seracılık faaliyetiyle ekonomiye katkı sunulacağını söyledi.



Sakarya’nın potansiyelini dünya görecek

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Yüce, “Her alanda olduğu gibi tarımda da Sakarya’nın kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak rol model olmasını arzu ediyoruz. Burada jeotermal ısıtmalı diye ifade ettiğimiz ‘örtü altı’ tarımsal üretim konseptiyle Türkiye’de önemli bir merkez olmayı arzuluyoruz. Şu anda projemiz yüzde 100’e ulaşmak üzere. Isıtma sistemi, boruları, seranın dış cephesi ve idari binamızı tamamladık, ısıtma sistemimizi çok şükür devreye aldık, sulama sistemi tedarik edildi, su depolarımız alındı. Bu projeyle modern tarımda parlayan bir yıldız, topraksız üretimde parmakla gösterilen bir belediye olacağımızı düşünüyorum. Sakarya’nın potansiyelini dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.



Modern tarımda marka olacak

Yüce, projenin Türkiye’nin tarım geleceğine katkı sunacağını belirterek, “Seracılık alanında farkımızı ortaya koymak istiyoruz. MARKA’nın desteği ile başardığımız bu proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarımda doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getiriyoruz. Burada tarıma dair aklınıza gelecek her türlü ürünü en kaliteli şekilde üreteceğiz. Bu proje her aşamasıyla, her ayrıntısıyla seracılık alanında büyük bir örnek teşkil edecek. Türkiye tarımına değer katacak öğrencileri burada eğiteceğiz. Onlara modern tarımın yeniliklerini gösterip, bu alanda teknolojinin en etkin şekilde nasıl kullanıldığını anlatacağız. Ekonomiye katkı sunacak, Sakarya için önemli bir adım olacak çalışma hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.