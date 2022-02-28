Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar bekleniyor (2) 



FABRİKA SAHİBİ SAVUNMA YAPTI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili davanın duruşmasında, sanıkların ek savunmaları alınıyor. Patlamada ihmalleri olmadığını öne süren tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun, "Vefat eden çalışma arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi bu son konuşma ama savunmamızı vereceğiz ve bizi kimse susturamayacak. Kendimizi savunmak bizim en doğal hakkımız. Her duruşmadan sonra tüm dökümleri inceliyorum. Kimseyi öldürmedik, 200 kişiye istihdam sağlayan bir yeriz" dedi.

Fabrikada her türlü önlemi aldıklarını belirten Yaşar Coşkun, "Bunun bir iş cinayeti olduğu söylenmiş. 55 senelik fabrika burası, binlerce insan çalıştırmış burası. Örgüt kurmuşuz, diye ithamlarda bulunuldu. Fabrika, Avrupa standartlarının üstünde bir fabrikadır. Bu fabrikayı istediğiniz şekilde kuramıyorsunuz. O yüzden mütalaanın hepsi asılsız, benim anlattığım tüzüğe göre hiçbir değeri yoktur" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU

2022-02-28 14:11:37



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