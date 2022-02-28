Anadol sevdası bunu yaptırdı! Müze gibi garaj

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Havai fişek fabrikasındaki patlamanın davasında mahkeme kararı açıkladı. İş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt´a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı´ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk´e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın´a `Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 6 yıl 8´er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu´na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun´a ise 16 yıl 3´er ay hapis cezası verilmesine karar verildi. Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Sakarya

2022-02-28 17:43:57



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