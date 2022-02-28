Havai fişek fabrikasındaki patlamanın davasında mahkeme kararı açıkladı. İş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt´a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı´ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk´e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın´a `Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma´ suçundan 6 yıl 8´er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu´na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun´a ise 16 yıl 3´er ay hapis cezası verilmesine karar verildi. Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Sakarya
2022-02-28 17:43:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.