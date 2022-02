Havai fişek fabrikası patlamasında 8'inci duruşma; karar çıktı (4)

CEZALARI YETERSİZ BULDULAR

Kararın açıklanmasının ardından müşteki avukatları duruşma salonu önünde açıklama yaptı. Patlamada hayatını kaybeden Seyfi Çanakçı´nın yeğeni avukat Gülşen Uzuner, verilen cezaları yetersiz bulduğunu ve dosyanın kesinlikle `olası kasıt´ üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerek, "Türkiye bu acıların yaşanabileceği bir yer değil. Biz yine bu acımızı kalbimizin bir yerinde tutacağız. Yine mücadele edeceğiz, yine direneceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu bir suç ortaklığıdır. Siz her duruşma bütün ailelere, bütün işçilere, bütün tanıklara, heyete, savcıya, bilirkişiye her kim olursa olsun inceden tehdit gönderen ayar veren kişilere iyi hal indirimi verdiniz. Bu kişinin sırf aynı işletmesinde gerçekleşen cinayete göz yumdunuz, iyi hal indirimi verdiniz. Daha önceki patlamaları sineye çektiniz onlar da sizin için bir gerekçe olmadı. Tahliye etmemişsiniz, bu bize bir hediye mi? Değil. Biz gerçeğin peşindeyiz, biz adaletin peşindeyiz. Bu adil bir karar değil, acılarımızın hiçbirini hafifletmedi" dedi.

`BİZ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ´

Verilen karardan memnun olmadıklarını dile getiren Avukat Can Atalay, da "Eyvallah çekmeyiz, ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Bu dosya çok açık bir şekilde olası kasıtla insan öldürme dosyasıdır. Yargıtay 12´nci Ceza Dairesi´nin Eylül 2020 tarihli kararından daha ağır bir dosyadır burada yaşanan. Biz bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.(DHA) Alişan KOYUNCU/SAKARYA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU

2022-02-28



