Sakaryaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

TFF 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Sakaryaspor, şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor.
Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Bir zamanlar puanını paylaştığı 1461 Trabzon FK’yı, 90+8. dakikada attığı golle 10 mağlup ederek öne geçen yeşilsiyahlılar, son olarak 27 Şubat’ta İnegölspor’la 22 berabere kalarak puanını 59’a çıkardı. Sakaryaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor. Bugün Niğde Anadolu FK mesaisine başlayan yeşilsiyahlılar, 5 Mart Cumartesi günü rakibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.