Eşinin karaciğeriyle hayata tutunan kadın, koronaya yenildi

Sakarya Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve eşinin verdiği karaciğer ile hayata tutunan 41 yaşındaki 2 çocuk annesi, tedavi sürecinde yakalandığı korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan Jale Erkovan'a yaklaşık 1 buçuk ay önce İstanbul'da özel bir hastanede eşi tarafından verilen karaciğerin nakli yapıldı. Amelilyat sonrasında hayata tutunan 41 yaşındaki Erkovan, tedavi sürecinde korona virüse yakalandı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, tedavi gördüğü İstanbul'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkovan’ın cenazesi bugün Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.