Yeni doğmuş yavru kediye polis şefkati Annesi olmayan yavru kedileri elleriyle besledi

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, annesi olmayan yeni doğmuş yavru kedileri biberonla besledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, annesi olmayan 4 yeni doğmuş yavru kediyi fark etti. Kedileri önce veterinere götüren ekipler, kontrollerini yaptırdıktan sonra yavruları biberonla besledi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, anneleri bulunana kadar polis ekipleri tarafından yapılacak.

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