Sakarya'dan Rusya'ya gözyaşlarıyla seslendiler Sakarya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya’ya tepki gösterdi

RusyaUkrayna savaşının başlamasının ardından Sakarya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya’ya tepki gösterdi. Ukrayna'daki aileleri ve arkadaşlarını düşünen vatandaşlar, 'Savaşı durdurun' çağrısında bulundu.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde çok sayıda Ukrayna vatandaşı bir araya geldi. Grup adına açıklamayı 22 yıldır Türkiye'de yaşayan Natalia Erdemir yaptı.

"Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir"

'Savaşı durdurun' çağrısında bulunan Natalia Erdemir, "Türkiye'deki Ukrayna toplulukları, tüm ülkelerin liderlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına sesleniyoruz. 6 gün gibi kısa bir sürede Ukrayna'da 16'sı çocuk olmak üzere 350 sivilin hayatını kaybettiğine dikkatinizi çekmek isteriz. Binlerce kişi yaralandı. Saldırılar, balistik füzeler, bombalamalar, hava saldırıları, patamalar ve her türlü provokasyon ile gerçekleşiyor. Ukrayna halkının cesareti ve uluslararası toplumun Ukrayna ile dayanışması, Kremlin'in Ukrayna'yı ele geçirmeye yönelik saldırgan planlarını engelleyecektir. Sizleri Ukrayna’yı desteklemeye çağırıyoruz. Ukrayna, Türkiye gibi demokratik ülke ve değerlere dayanmaktadır. Ukrayna, Türkiye gibi barışçıl bir ülkedir. Hiçbir zaman yabancı topraklara tecavüz etmemiştir, ancak kendi topraklarını ve devletini cesurca savunmak amacındadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez egemen, barışçıl bir Avrupa devleti kendi topraklarında, Rusya Federasyonu tarafından haince tam ölçekli bir savaşa maruz kalmıştır. Türkiye'deki Ukraynalılar adına, sivil nüfusunu, egemenliğini ve topraklarını koruma mücadelesinde Ukrayna'yı içtenlikle desteklemenizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamalardan sonra ise kendi marşlarını söyleyen Ukraynalılar, gözyaşlarına hakim olamadı.

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