Nakil sonrası koronavirüse yakalanan Jale, hayatını kaybetti (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da, karaciğer nakli olduğu hastanedeki tedavisi sırasında koronavirüse yakalanarak, yaşamını yitiren Jale Erkovan için Geyve Sinanbey Camii´nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Karaciğerini bağışladığı eşinin ölümünün üzüntüsünü yaşayan Fırat Erkovan, cenazede taziyeleri kabul etti. Jale Erkovan'ın cenazesi, Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-03-01 17:54:29



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