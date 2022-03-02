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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da Şubat ayında 190 şüpheli tutuklandı

İHA

Sakarya’da Şubat ayında 190 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 958 şüpheliden 190’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Şubat ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 958 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 120’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 6, en çok 17 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 70 şüpheli de tutuklandı.

“Şok uygulamalar”
Şubat ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 52 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet ruhsatsız tüfek, 19 adet kuru sıkı tabanca, 415 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, bisiklet, ekobis ve otomobil ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde kayıp olarak aranan 16 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 6 kişiye işlem yapılırken 3 ikamet ise mühürlendi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında da 63 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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