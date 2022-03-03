SUBÜ, personellerini plaketle ödüllendirdi

SUBÜ, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ‘Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu’nda verilen eğitimlere en çok katılım sağlayan personellerini plaketle ödüllendirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), kurumun 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından ‘Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu’ üzerinden tüm kamu personellerinin istifadesine sunulan eğitimlere en çok katılım sağlayan personellerini plaketle ödüllendirdi. CBİKO’nun ‘Eğitim Her Yerde’ sloganıyla ‘Dijital Türkiye’ çalışmaları kapsamında geliştirdiği eğitimler SUBÜ personellerince 6 bin 210 defa tamamlandı. Platforma kayıt yaptıran 989 personel kendi kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda farklı eğitimlere katılım sağlarken, personelin büyük bir bölümü 30’un üzerinde eğitime katılım sağladı. 2021 yılı boyunca CBİKO Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu’nu kullanarak 87 eğitime katılan İbrahim Yiğit, 59 eğitime katılan Nuray Şahin Akgül ve 53 eğitime katılan Tülay Aksu’ya SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından plaket takdim edildi. Sarıbıyık, eğitime ve kişisel gelişime verdikleri önemden dolayı personelleri tebrik ederek başarılar diledi.

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