Derede erkek cesedi bulundu (2)

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ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde derede bulunan erkek cesedin, Bayram Öztürk'e ait olduğu belirlendi. Bayram Öztürk'ün cenazesi yarın Düzce'de toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-03-03 20:22:58



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