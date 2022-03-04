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Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci memleketine döndü Ukrayna’dan sesini duyurmuştu, Türkiye’ye dönüş sürecini anlattı

İHA

RusyaUkrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, tren ile Romanya üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Memleketi Sakarya'ya gelen Ömer Şentürk, "Sokağa çıkma yasağı başlayacaktı ve istasyon bize 8 kilometre uzaklıktaydı. Yaya olarak ulaşmak istedim, 6 kilometre yürüdükten sonra Ukrayna askerlerine denk geldim. Pasaport kontrolü yaptılar, bir süre araçta beklettiler, soru sordular ardından beni istasyona onlar yetiştirdi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında mahsur kalan Türk öğrenci memleketine döndü Ukrayna’dan sesini duyurmuştu, Türkiye’ye dönüş sürecini anlattı

RusyaUkrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Sakaryalı öğrenci, tren ile Romanya üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Memleketi Sakarya’ya gelen Ömer Şentürk, “Sokağa çıkma yasağı başlayacaktı ve istasyon bize 8 kilometre uzaklıktaydı. Yaya olarak ulaşmak istedim, 6 kilometre yürüdükten sonra Ukrayna askerlerine denk geldim. Pasaport kontrolü yaptılar, bir süre araçta beklettiler, soru sordular ardından beni istasyona onlar yetiştirdi” dedi.
RusyaUkrayna arasında yaşanan savaşın başlaması sonrasında başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı. Ukrayna’da Yazılım Mühendisliği okuyan ve Harkov kentinde kalan Sakaryalı Ömer Şentürk ise yaşadığı dehşeti anlatarak kurtarılmayı bekledi. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde ise Şentürk ve bölgede kalan diğer vatandaşlar, Türkiye’ye giriş yaptı. Romanya ve Bükreş üzerinden ülkeye giriş yaptıklarını anlatan Şentürk o anları anlattı.

“Sığınaklara ve metro istasyonlarına saklandık”
Ukrayna’ya eğitim için üç ay önce giden Ömer Şentürk, “Savaş Ukrayna’da 22 Şubat’ta başladı ama biz bir şey hissetmedik. Çünkü bize çok uzaktı. Bizim öğrenci yurdumuz Harkov şehrinin öğrenci ilçesi olan Botanitsat’taydı. Çatışmalar daha çok Dombas bölgesindeydi, bizim ilçemizde her şey normaldi. Bir sonraki gece bizim olduğumuz yere savaş sıçradı, ben ve öğrenci arkadaşlarım çok panikledik, büyük kargaşa yaşandı. Sabah 05.50’de bombardıman başlıyordu. Sürekli sığınaklara ve metro istasyonlarına saklandık. Soğukkanlı olmaya gayret ediyordum ama korkmamak elde değildi” dedi.

“Beni istasyona onlar yetiştirdi”
Bombardımandan dolayı markete sığındığını belirten Şentürk, “Yurda dönüp hazırlanmak istedim ama 45 dakikam kalmıştı istasyona varmak için. Sokağa çıkma yasağı başlayacaktı ve istasyon bize 8 kilometre uzaklıktaydı. Yaya olarak ulaşmak istedim, 6 kilometre yürüdükten sonra Ukrayna askerlerine denk geldim. Pasaport kontrolü yaptılar, bir süre araçta beklettiler, soru sordular ardından beni istasyona onlar yetiştirdi. Geç de olsa trene vardım ve 35 saatlik yolculukla Romanya sınırına ulaştık. Oradan da Bükreş üzerinden Türkiye’ye ulaştık. Gece iki buçukta Karasu’ya vardım ve aileme kavuştum. Beni aileme kavuşturan Dışişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ukrayna’dan Türkiye’ye tren kaldırmak büyük sıkıntıydı, sürekli bombalama vardı. Ama bunu başardılar. Bizi Ukrayna’dan ve Bükreş’ten aldırmak için altı tane uçak tuttular, evimize ulaştırdılar” şeklinde konuştu.

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