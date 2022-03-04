Büyükşehir, 14 ayda 170 bin soruna çözüm buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çözüm Masası, 14 ayda 170 bin 514 istek, öneri ve talebi çözüme ulaştırdı.

Çözüm Masası son 14 aylık raporları paylaştı. Rapora göre, Alo 153 Çözüm Masası’nın son 14 aylık dönemde vatandaşlardan gelen toplam 170 bin 514 istek, öneri ve talepleri çözüme ulaştırıldı. Çözüm Masası’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın istek, öneri ve taleplerini çözüme ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan gelen çağrıları özenle dinliyor, sorunun hızlı bir şekilde çözüme ulaşması için ilgili birimlere ulaştırıyoruz. Sorunun çözümü noktasında da takip yaparak vatandaşımıza geri bildirim gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Çözüm Masası birimimiz son 14 aylık dönemde vatandaşlardan gelen 170 bin 514 istek, öneri ve talepleri çözüme ulaştırdı. Vatandaşlara sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapan birimimiz, 7 gün 24 saat Sakaryalılar için görev başında olmaya devam edecektir” denildi.

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