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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı.

Kaza, D140 Karayolu TEM Otoyolu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BH 888 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. Hızı yavaşlayamayan otomobil daha sonrasında barakanın direklerini kırarak ağaca çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlattı.

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