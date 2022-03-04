Devrilen traktörün sürücüsü öldü 

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Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Obuz yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Obuz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İbrahim Obuz, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Obuz´un hayatını kaybettiği belirlerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Levent KIZILASLAN

2022-03-04 20:59:21



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