Yedirenk öğrenci topluluğu ile SUBÜ yönetimi bir araya geldi

Uluslararası öğrencilerden oluşan Yedirenk Öğrenci Topluluğu ile bir araya gelen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Uluslararası öğrencilerimiz bir gün ülkemizden ayrıldıklarında heybelerinde güzel anılar götürecek, ülkemizin sevgisini ve muhabbetini ötelere taşıyacaklar” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kısa süre önce kurulan Yedirenk Öğrenci Topluluğu’nun yönetim kurulu üyeleri ve fakültelerin uluslararası öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Uluslararası öğrencilerden oluşan topluluğun gelecek projeksiyonunun ortaya konulduğu buluşmada; SUBÜ Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Yılmaz, topluluğun akademik başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Kotan ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Göl yer aldı. Buluşma sonunda öğrenciler Rektör Sarıbıyık’a ülkelerinin yöresel kıyafetlerinden oluşan hediye takdiminde bulundu.



“80 farklı ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrencimiz bulunuyor”

Köklü geçmişe sahip birimleri bulunan yeni bir üniversite olduklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Buna rağmen oluşturduğumuz yeni fakülteler, meslek yüksekokulları, bölümler ve programlarla uluslararası öğrencilerin dikkatini çekmeye devam ediyoruz. Şu anda 80 farklı ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün de dünya milletlerine kucak açmaya devam ediyoruz. Bunu hiçbir beklenti içerisine girmeden gönül birlikteliği oluşturmak adına yapıyoruz” dedi.



“Türk kültürü daha kolay bir şekilde öğrenilebilecek”

Uluslararası öğrencilere yönelik oluşturulan Yedirenk Öğrenci Topluluğu’nun hem misafir öğrencilere yardımcı olacağını hem de o öğrencilerin ülkelerinin güzelliklerini tanıtacağını kaydeden Sarıbıyık, “Aynı zamanda ülkemizden öğrencilerle geliştirilecek iş birlikleriyle Türk kültürü daha kolay bir şekilde öğrenilebilecek. Uluslararası öğrencilerimiz bir gün ülkemizden ayrıldıklarında heybelerinde güzel anılar götürecek, gönüllerinde ülkemizin sevgisini ve muhabbetini ötelere taşıyacaklar. Bu durum onları birer kültür elçisi yapacak ve bunu en iyi şekilde yerine getirecekler. Topluluğumuza ve derneğimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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