Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde uzun süredir takibe alınan İ.K. , D.B. ve S.F isimli şüpheliler yapılan operasyon sonrasında yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.