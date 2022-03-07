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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde uzun süredir takibe alınan İ.K. , D.B. ve S.F isimli şüpheliler yapılan operasyon sonrasında yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 664 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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