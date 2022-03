Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez yapılacak dev bir dünya yarışı için geri sayıma başladı. UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası ve öncesinde yapılacak 3 uluslararası yarış için protokol imzalandı. Ağustos ayında dünya kupası yarışları ve 10 gün sürecek Bisiklet Festivaliyle Sakarya, benzeri olmayan bir heyecanı yaşayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor alanında dünyada ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son 3 yılda dünya genelindeki bisiklet tutkunlarını buluşturan Sakarya, bu yıl da birbirinden önemli yarışların gerçekleştirileceği şehir olacak. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) bu yıl da birbirinden önemli 4 uluslararası yarışın yapılması için Avrupa’nın en büyük parkuruna sahip olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ni seçti. Sırayla Tour Of Sakarya Yol Bisikleti Yarışı ve UCI Marathon Series yarışları ile birlikte Sakarya MTB Cup mücadelesi aynı günler içinde yapılacak, finalinde ise daha önce ülkemizde hiç yapılmayan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası heyecanı yaşanacak.



"Bisiklet Festivali ve dev bir dünya finali"

UCI yetkililerinin katılımıyla, yarışlar için ilgili protokol AKOM’da imzalandı. Dünyanın diğer ülkelerinden gelen bisiklet yetkilileri, yarışlarla ilgili bilgi alarak Başkan Ekrem Yüce ile görüştü. 2022 yılı Ağustos ayı takvimi için imzayı atan Yüce, yaptıkları geniş çaplı programla yarışların yanı sıra pist alanında 10 günlük bir Bisiklet Festivali’nin düzenleneceği müjdesini verdi. Yapılacak olan bu festivalde birbirinden özel etkinlikler, yarışmalar ve EXPO’nun yapılacağını belirtirken, bu programın artık geleneksel hale gelecek bir festivalin ilki olacağına dikkat çekti. Törende konuşan UCI yetkilisi Kristoph Bruyneel dünya yarışına 96 ülkeden sporcunun katılacağını söyledi.



Başkan Ekrem Yüce: "Sakarya’da bir gelenek başlatıyoruz"

İmza töreninde 2022 programının detaylarını anlatan Başkan Yüce, "Dünya Bisiklet Şehri olarak bu yıl da şehrimizde pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Ağustos ayında yaklaşık 2 hafta boyunca bir dizi uluslararası organizasyon düzenleyeceğiz. Bu organizasyonları bir Bisiklet Festivali şeklinde ele alıyor ve bir gelenek haline dönüşecek uygulamayı bu sene başlatıyoruz. Bu yıl farklı etkinliklere sahip olacak Bisiklet Festivalinin içeriğinde 4 farklı ve dünya şampiyonası boyutunda uluslararası müsabaka düzenleyeceğiz. Bu yıl düzenlenecek yarışları: Tour of Sakarya isimli bir yol bisikleti yarışı düzenleyeceğiz. UCI Marathon Series yarışlarını düzenleyeceğiz. Sakarya MTB Cup yarışlarını düzenleyeceğiz. UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarını düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Kilometrelerce uzayan bisiklet yollarımız var"

Başkan Yüce, “Malumunuz olduğu üzere özelikle tarım ve spor faaliyetlerinde Sakarya’mız ülkemize örnek olacak çalışmaların merkezidir. Ülkemiz için ilk sayılan gelişmeleri Sakarya’mızda görmek mümkündür. Bunun en önemli göstergelerinden biri de dünyada sadece nadir şehirlerin sahip olduğu Bisiklet Şehri unvanıdır. Sakarya ülkemizin bu unvana sahip ilk ve tek şehridir. Bu unvanı alabilmek için hemşehrilerimizle birlikte pek çok projeyi hayata geçirdik. Dünyanın en modern ve en donanımlı tesisi sayılan Ayçiçeği Bisiklet Vadisini günden güne yeniliyor, bakımını yapıyor ve yeni fonksiyonlar kazanıyoruz. Şehrimizin büyük bir bölümüne ulaşacak kilometrelerce uzunluğa sahip bisiklet yolları projemiz her geçen gün sona yaklaşıyor" diye konuştu.



“Bisiklette uluslararası projelere imza atıyoruz”

Sakarya’da yapılan bisiklet yatırımlarını anlatan Yüce, “Karadeniz’de Pedal Çevirelim gibi Avrupa Birliği Destekli ve çok uluslu projelerle uluslararası bisiklet yollarıyla bütünleşiyoruz. Bisiklet turizmi için işletmecilerimizi eğitiyor, yeni rotalar oluşturuyoruz. Bisiklet yollarıyla entegre akıllı bisiklet istasyonlarımız ve bisiklet kiralama sistemimiz hemşerilerimiz ve özellikle gençlerimiz tarafından sık sık tercih ediliyor ve takdir topluyor. Düzenlediğimiz uluslararası müsabakalar sayesinde Sakarya’nın sahip olduğu doğal harikaları ve tarihi mirası tüm dünyada tanıtma fırsatı buluyoruz. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülkemizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz dünya şampiyonası 110’dan fazla ülkede canlı olarak yayınlandı" şeklinde konuştu.



UCI yetkilisi Bruyneel: "Sakarya’nın muhteşem bir potansiyeli var"

UCI yetkilisi Kristoph Bruyneel de Sakarya’da önceki yıllarda gerçekleşen yarışları beğeni ve heyecanla takip ettiklerini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğümüz harika tesiste uluslararası oyuncuları bulundurmak, Sakarya’nın ağırlayacak olduğunu bilmek harika. Uluslararası bir kültürel birleşme olacak. Önceki yıllarda bu şehrin misafir ettiği organizasyonları beğeni ve heyecanla izledik. Muhteşem bir potansiyeli var. 96 ülkeden katılımcılar var. Eleminatör yarışları medya için oluşturulmuş yarışlardır. Dünyanın her yerine ulaşabilecek şekilde medya dünyaya servis ediyor. Avrupa, Amerika, Asya’da canlı olarak yayınlanacak. Bu spor seyirciyi çok fazla cezbeden bir spor dalıdır. Halkın bisiklet kullanmaya yönlendiren fevkalade bir spor. Şehrin daha akıllı şehirler statüsüne ulaştıracak olan bir spor dal. Yarışların bu şehre getirilmesi için çokça toplantı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

