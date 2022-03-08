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Yüzlerce Türkü vatan topraklarına getiren otobüs şoförü anlattı Şoför Yüksel Tanrıkulu: “Elimizden geleni yaptık ve bu vatandaşlarımızı Türkiye’ye teslim ettik”

İHA

Yüzlerce Türkü vatan topraklarına getiren otobüs şoförü anlattı Şoför Yüksel Tanrıkulu: “Elimizden geleni yaptık ve bu vatandaşlarımızı Türkiye’ye teslim ettik”

RusyaUkrayna savaşının başlamasının ardından bölgede mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Ukrayna’ya giden Sakaryalı otobüs şoförü yaşadıklarını anlattı. Şoför Yüksel Tanrıkulu, “Elimizden geleni yaptık ve bu vatandaşlarımızı Türkiye’ye teslim ettik“ dedi.
RusyaUkrayna arasında yaşanan savaşın başlaması sonrasında başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odessa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Bu doğrultuda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sebebiyle birçok yabancı ülke vatandaşı da bu bölgelerde mahsur kaldı. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde bölgede bulunan Türk vatandaşlar, bin bir zorluklarla ülkeye getirildi. Tereddüt etmeden Türk vatandaşlarını almak için bölgeye giden otobüs şoförü Yüksel Tanrıkulu ise yaşadığı o anları anlattı. Savaş bölgesinde çeklin görüntüleri izlerken duygulandığını belirten Tanrıkulu, bombardımanın yaşandığı kentte yerlerde birçok ölü insanın olduğunu ve daha çok masum insanın ölmemesi için savaşın bitmesi gerektiğini aktardı. Savaşın ortasında kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirirken kayda alan Tanrıkulu, bölgede bir hafta kaldığını belirterek tekrar çağırılma durumunda hiç düşünmeden gideceğini vurguladı.

“Vatandaşlarımızı Türkiye’ye teslim ettik”
Türkiye’den Ukrayna’ya Türk vatandaşlarını almaya giden otobüs şoförü Yüksel Tanrıkulu, “Otobüs şoförüyüm, bir özel firmada çalışıyorum. Acil telefon gelince bizi Ukrayna’ya gönderdiler, bizde çekinmeden oraya gittik. Orada bir hafta kaldım, ilk seferimde Romanya havalimanına Türk vatandaşlarını getirdim. Tekrardan geri dönerek tren garının önüne çektik otobüsleri, tren bekliyorduk. Fakat trenler geç kalmaya başladılar. Bazı istasyonlar bombalandığı için trenler gelemiyor duyumları aldık. Bekledik ve bir gün sonra otobüsler ile getirdiler bu yolcuları. Bazıları taksiler, otomobiller ile getirdiler. Getirilenlerin hepsi Ahıska Türkleriydi. Elimizden geleni yaptık ve bu vatandaşlarımızı Türkiye’ye teslim ettik. İstanbul otogarına kadar getirdik vatandaşlarımızı. Çoluk, çocuk herkes perişandı. Allah yardım etsin, Türk hükümetini çok seviyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanını çok seviyorlar, onun için bir daha çağırırlarsa tekrar gideceğim” dedi.

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