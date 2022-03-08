Fikir ve Sanat Akademisi yeni dönem dersleri başladı

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Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi bahar dönemi başladı.

Uğur Tanyeli’nin “Güncel Mimarlıkta Teorisiz Düşünme İmkanları” başlıklı açılış dersiyle başlayan bahar dönemi öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Ünlü yazar Mario Levi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Tanpınar ve Oğuz Atay Romancılığı” dersinde birçok kişi katılım sağladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahar döneminde 861 kişinin kayıt yaptığı akademide derslerin 25 Mart 2022’ye kadar devam edeceği bildirildi.

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