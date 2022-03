Büyükşehir’den Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı hareket

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehir merkezinin muhtelif noktalarında kadınlara karanfil dağıttı. Gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını belirten kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu hissetmekten mutlu olduklarını da ifade ettiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle şehir merkezinde kadınlara çiçek dağıttı. Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli kadın personel aracılığıyla dağıtılan karanfillerin yanı sıra Başkan Ekrem Yüce’den de kutlama mesajı iletildi. Büyükşehir Belediyesi’nin gerek projeleriyle gerekse hayata geçirdiği çalışma alanlarıyla her zaman kadınların yanında olduğunu ifade eden kadınlar, kendileri için özel ve önemli bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz kooperatifler ve kadınlara yönelik çalışmalarımızla kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün yanındayız. Kadınların kıymetini biliyor ve çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

