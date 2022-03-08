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Özel Adatıp Hastanesi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

İHA

Özel Adatıp Hastanesi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel müzik dinletisinin gerçekleştirildiği Özel Adatıp Hastanesi’nde; başta kadın hasta, hasta yakınları ve çalışanlara günün anısına çiçek dağıtıldı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Adatıp Hastanesi’nde kutlandı. Bugüne özel hastane girişinde müzik dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte ayrıca kadın hasta, hasta yakınları ve çalışanlarına günün anısına çiçek dağıtıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “’Daha güçlü kadınlar, daha güçlü bir toplum’ anlayışı ile kadın istihdamına büyük önem verilen hastanemizde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. Kadınlar Günü dolayısıyla kurumumuzda görev alan tüm kadın çalışanlarımız ve hastanemize gelen misafirlerimize çiçek takdim edildi. Özel Adatıp Hastanesi olarak tüm kadınlara, huzurlu, mutlu ve eşit bir toplumda sağlıklı ömürler diliyoruz. Attıkları her adımda, dünyayı güzelleştiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Günü’nü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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