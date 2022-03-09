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Rektör Sarıbıyık: “Zulümleri merhametle yetişen çocuklar bitirebilir”

İHA

Rektör Sarıbıyık: “Zulümleri merhametle yetişen çocuklar bitirebilir”

SUBÜ tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen kokteylde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Dünyada yaşanan zulümlerin sona ermesinin çözümü bana göre annelerinin kollarında merhametle yetişen çocukların hükmetmesiyle olacaktır” dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın akademisyenler ve idari personellere yönelik bir kokteyl düzenlendi. Canlı müzikle birlikte ikramların da yer aldığı kokteyle katılan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kadınların SUBÜ’ye güç kattıklarını belirterek günlerini kutladı.
Kadınların hayatın her noktasında yanlarında olduğunu belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemize vermiş olduğunuz katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Aileden başlamak üzere toplumun şekillenmesinde en büyük rolü oynuyorsunuz. Bir anne olarak şefkat ve merhameti öğretmekle başlayan hayat, yine toplumsal düzlemde de şefkat ve merhamet üzerine devam ediyor. Önemli olan insan olmayı öğrenmek, öğretmek ve insanca yaşayabilmek. Merhamet duyguları yüksek olan kadınları zaman zaman eşitlik sloganını kullanarak sahaya sürmek aslında onların kıymetini başka bir noktaya çekiyor. Aslında kadın ve erkek eşit değil eştir. Bir ayakkabı çiftinde sağ ayakkabı ve sol ayakkabı baktığınızda eşit gibi durur ama eştirler. Eğer sağ ayağınız için üretilmiş ayakkabıyı sol ayağınıza giyerseniz hem ayağınıza hem de ayakkabıya eziyet etmiş olursunuz” dedi.
Sarıbıyık, “Kadınlar bizim en kıymetlilerimizdir. Annemiz, eşimiz, kızımız, kız kardeşimiz ve kadın akrabalarımızın yokluğu tüm hayatımızı darmaduman eder. Dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlerin sona ermesinin çözümü bana göre annelerinin kollarında merhametle yetişen çocukların hükmetmesiyle olacaktır. Nitekim ailedeki huzurun ve mutluluğun kaynağı yine merhametli annelerin kollarında yetişen eşlerle olacaktır. Mutlu olmak istiyorsanız işinizi ve eşinizi seveceksiniz. Mutluluklarınız daim olsun. Dünyadaki tüm zulümler son bulsun” diye konuştu.

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