Kar kapıda, Sakarya Büyükşehir nöbete başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu geceden itibaren başlayıp hafta sonu da etkisini gösterecek olan kar yağışı için teyakkuza geçti. Kent merkezi ve tüm ilçelerde belirlenen ekipler nöbete başladı. 52 araç ve 88 personel ile ulaşımda ve hayatın her noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat görev başında olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik olayları yakından takip ederek gerekli önlemlerini alıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, meteoroloji tarafından açıklanan son verilere göre bu geceden itibaren başlayıp hafta sonunu kapsayacak kuvvetli kar yağışı için hazırlıklarını yaptı. Karla mücadele ekipleri bu gece dahil olmak üzere Cuma, Cumartesi ve Pazar günü etkisini göstermesi beklenen yağış öncesi nöbete başladı. Özellikle yüksek noktalarda kuvvetli şekilde hissedilecek yağışın, ilimizin merkez ilçelerde de etkili olacağı yönündeki verileri takip eden Büyükşehir, 88 personel ve 52 araçla görev başında olacak. Karla mücadele timi, ulaşımda ve hayatın her noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat mesai yapacak.

Yol Bakım Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir olarak, beklenen kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Karla mücadele ekiplerimiz kentin her noktasında nöbet noktalarında mesaiye başlamıştır. Vatandaşlarımızı bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve kar fırtınasına karşı tedbir almaya davet ediyoruz. Hafta sonu da kuvvetli şekilde görülmesi beklenen fırtına ve yağış için ulaşımda ve her alanda dikkatli davranılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

