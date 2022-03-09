5 yaş altındaki çocuklarda en az bir kez görülüyor, aileler dikkat Uzm. Dr. Sak çocuklarda görülen rotavirüsü enfeksiyonu hakkında bilgilendirdi

Özel Adatıp Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Erbil Sak, çocuklarda rotavirüsü enfeksiyonu hakkında bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Erbil Sak, rota virüsünün 2448 saatlik kuluçka dönemi sonrası ateş ve kusma ile başladığını belirterek, “Rotavirüsü nedeniyle çocuklarda sık ve sulu kötü kokulu kansız ishal, 5 ila 7 gün devam eder. Süt çocuklarında da kusma ve ishal nedeni ile dehidratasyon gelişebilir” dedi.

Genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda en az bir kere rotavirüsü görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Erbil Sak, “Rotavirüsü, sıklıkla 2 yaş altındaki çocuklarda hastaneye yatış gerektiren bir tablo oluşturur. Dışkıda rotavürüs antijeninin pozitif olması tanı koydurur. Tedavide ishal kesici ilaçlar verilmez. Ağızdan alabilen çocuklara bol su içirilmeli. Patates, pirinç, yoğurt, muz gibi gıdalar verilebilir. Anne sütü kesilmemeli ve devam edilmelidir. Su ve tuz kaybını telafi eden uygun ishal solüsyonları ve ishal mamaları önerilebilir. Korunmada genel hijyen tedbirleri geçerlidir. Ellerin sabun ve su ile yıkanması, dışkı ile temas sonrası ellerin ağız ve burun ile temas etmemesi önemlidir” diye konuştu.

Rotavirüs aşısının en erken 6 haftalık en geç 14 haftalık bebeklere yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Erbil Sak, 2 doz aşı arasının ise en az 1 ay olması gerektiğini belirterek, “24 haftadan sonra rotavirüs aşısı yapılmaz. Rotavirüs aşısına karşı alerjik reaksiyon olanlarda ve ortaağır hastalığı olan bebeklere aşı yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.