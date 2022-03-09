DEAŞ´ın sözde komutanı, Sakarya'da yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu olan terör örgütü DEAŞ´ın sözde komutanı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. IrakMusul bölgesinde terör örgütünün sözde komutanı olduğu belirlenen Iraklı yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan DEAŞ'lının, terör örgütünün sözde yayın organlarında videolarının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu DEAŞ'lı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK

2022-03-09 15:27:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.