Sakarya'da 14 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi

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SAKARYA, (DHA)SAKARYA Valiliği´nin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya Levent KIZILASLAN

2022-03-09 16:56:34



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