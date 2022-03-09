Akyazı Belediyesi karla mücadeleye hazır

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama göre Sakarya’da etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde Akyazı Belediyesi olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kar yağışı sebebi ile ilçemizde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde Akyazı Belediyesi olarak karla mücadeleye hazırız” dedi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Sakarya’da yarın öğlen itibaren etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadeleye karşı hazırlıklarını tamamlayan ekipler anında müdahale için hazır bir şekilde bekliyorlar.

Akyazılı vatandaşların kar yağışı sebebi ile herhangi bir sorun yaşamamaları için Akyazı Belediyesi olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Valimiz Çetin Oktay Kaldırım tarafından düzenlenen İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında önlemler konuşuldu. 29 araç ve 132 personelimiz ile 73 mahallemizin tamamında mücadele edecek şekilde hazırız. En ufak olumsuzluğun yaşanmaması için 724 çalışma esası ile sahada olacağız. Vatandaşlarımız karla mücadele ekiplerimize 444 9 054 numaralı telefondan 24 saat ulaşabilirler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.