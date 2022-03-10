Sakarya’da valiz içerisinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda valiz içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeyen yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.T. ve K.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 0,78 gram esrar maddesi ile bin 20 adet extacy uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.