SUBÜ, lise öğrencilerini ağırladı

SUBÜ, Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 40 öğrenciyi ağırladı. Üniversiteyi gezen öğrencilere akademisyenler tarafından bilgi verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Balıkesir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. 11 ve 12’nci sınıflardan 40 öğrenciye ilk olarak Rektörlük Konferans Salonu’nda Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Serbest ve Fakülte Sekreteri Fuat Bilgin tarafından bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere SUBÜ hakkında genel bilgiler aktarılırken mesleki eğitimin artan önemi ve üniversitenin öncüsü olduğu +1 Uygulamalı Eğitim Modeli anlatıldı. Öğrenciler daha sonra SUBÜ’nün dersliklerini, laboratuvarlarını, atölyelerini ve araştırma merkezlerini ziyaret ederek ilgili akademisyenlerden detayları öğrendi.

Ziyarette lisenin müdür başyardımcısı Osman Gönülal, Rehber Öğretmen Ülkü Kahraman, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Senem Zengin ve Biyoloji Öğretmeni Özlem Altınay öğrencilere eşlik etti. SUBÜ’den yapılan açıklamada gerek şehir içi gerekse şehir dışındaki liselerden gelen talepler doğrultusunda ve belirlenen program dâhilinde üniversite adayı öğrencilere yönelik gezilerin devam edeceği ifade edildi.

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