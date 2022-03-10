Milli karateciler hazırlıklarını sürdürüyor

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Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karate takımı sporcuları milli formayla katılacakları şampiyona öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaeli’de yapılan büyükler karate A Milli Takımı seçmelerinde başarılı olan Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 27 Mart tarihine kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “41 il, 159 kulüp ve 486 karatecinin katılımıyla Kocaeli’de gerçekleştirilen şampiyonada başarılı olarak A Milli takıma seçilen Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen’e başarılar diliyoruz” denildi.

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