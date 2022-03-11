Görevi başında kalp krizi geçiren polis hastanede hayatını kaybetti

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 49 yaşındaki polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Birimi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği’nde görevli 49 yaşındaki polis memuru Mehmet Keskin, dün saat 22:30 sıralarında çalıştığı birimde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keskin, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek tören sonrasında memleketi Zonguldak Ereğli Yazıcılar Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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