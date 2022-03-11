Kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi 

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Karasu ilçesinde görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru Mehmet Keskin (49) hayatını kaybetti.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli Mehmet Keskin, polis merkezinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Keskin, yaşamını yitirdi.

Mehmet Keskin için bugün Karasu Kaymakamlığı'nın bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Keskin´in ailesi ve meslektaşları katıldı. Keskin´in cenazesi, törenin ardından memleketi Zonguldak´ın Ereğli ilçesi Yazıcılar köyüne götürüldü. Kılınan namazın ardından Mehmet Keskin, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-03-11 14:37:35



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