Kar sebebiyle kapalı olan 38 yolu açmak için seferber oldular

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele timi gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası kapanan 38 mahalle yolunu açmak için seferber oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, hava tahminleri doğrultusunda tüm planlamalarını yaptı. Yağışın ilk saatlerinden itibaren karla mücadelesini sürdüren ekipler, gece yarısı itibariyle tuzlama çalışması yaptı. Rakımı yüksek olan, yoğun kar yağışı alan grup yollarında çalışmalara ağırlık verildi. 88 personel ve 52 araç, özellikle kırsal ve yüksek bölgelerde küreme çalışması yapıyor. Son kar raporuna göre, Adapazarı ve Serdivan’da başta olmak üzere 3 ilçe haricinde grup yollarında ve ana güzergahlarda kapalı yol bulunmazken Akyazı’da 7, Geyve’de 17 ve Taraklı’da 14 olmak üzere toplamda 38 grup yolunun açılması için çalışmanın yoğun şekilde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.