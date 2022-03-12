Sakarya’da uyuşturucuya geçit yok: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonla şüpheli M.S. ve H.Y. yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ise 300 gram metamfetamin, 12.02 gram esrar, 1 hassas terazi ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.