Fizyoterapi merkezi için ilk toplantı gerçekleşti

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin fizibilitesinin yapılmasına yönelik MARKA tarafından desteklenen projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Bahadır Demir’in Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizibilitesi’ başlıklı projesinde açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, MARKA yetkilileri, uygulama ve araştırma merkezinin yönetim, danışma kurulunda yer alan akademisyen, klinisyenler, sektör temsilcileri katıldı. Projenin açılış toplantısında merkez tanıtılarak amaçlara değinilirken bölgenin lokasyonu ve imkanlarından nasıl faydalanabileceği de masaya yatırıldı. Ayrıca farklı sektörlerden katılımcıların önerileri alındı. Proje ile SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin konumunun, sunacağı hizmet ve faydaların, bu doğrultudaki potansiyelinin, fiziki yapısının nasıl olması gerektiğinin, sağlık turizmine, paydaşlara ve istihdama katkısının belirlenmesi için geniş kapsamlı bir fizibilite çalışması yapılması amaçlanıyor.

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