Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü 

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşen Mustafa Yıldız (68), yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Akyazı ilçesi Harunusta Mahallesi'nde meydana geldi. Su kaçıran güneş enerji sistemini tamir etmek için evin çatısına çıkan Mustafa Yıldız, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Durumu fark eden eşi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldız´ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldız´ın cenazesi bugün Akyazı´da toprağa verilecek. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-03-13 10:40:42



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