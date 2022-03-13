AFAD’dan kar altında nefes kesen tatbikat

Sakarya'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kar altında tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta enkaz altında kalan kazazedeler arandı.

AFAD ekipleri, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla hizmet içi programları kapsamında eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. ‘Afet ve acil durumlara müdahale ve hazırlık düzeyinin denenmesi, arttırılması’ kapsamında Sapanca ilçesinde bulunan AFAD İl Müdürlüğüne bağlı Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde tatbikat gerçekleştirildi. Sakarya’da görev yapan tüm AFAD personelinin katılımı ile yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen aramakurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Meydana gelebilecek olaylarda kullanılacak araç ve gereçlerle olay bölgesine hızlı intikal ve konuşlanma, kazazedeye etkin müdahale ve kurtarma teknikleri, araçgereç ekipmanları kullanımı teknik ve kabiliyet bilgilerini tekrar edip geliştirerek afetlere müdahaledeki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacı ile gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği kar altında enkazda kalan kazazedeler için ekipler seferber oldu. Gerçeğini aratmayan ve AFAD ekiplerinin görevlerde daha koordine halde çalışmalarının hedeflendiği aramakurtarma tatbikatı ise adeta nefes kesti.

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