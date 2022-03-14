SAÜ’den aldıkları sertifikalar sisteme işlenmeyince mağdur oldular SAÜ’nün sertifika mağduriyeti bitmiyor

Sakarya Üniversitesi’nde aldıkları eğitimin sertifikalarını eDevlet üzerinde bulamayan bazı vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) sisteme işlenmeyen sertifikalar sebebi ile vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Üniversiteden aldıkları eğitimin sertifikalarını eDevlet’te bulamayan vatandaşlar şikayetlerini ifade etti. Mağduriyetleri giderilmediği için duruma tepki gösteren ve Sakarya Üniversitesi’nden de cevap alamayan vatandaşlar, olayı sosyal medyaya taşıdı.

Sertifikalarını alan ancak sisteme işlenmediği için mağduriyet yaşadıklarını ifade eden kişilerce yapılan paylaşımlarda, “İki sertifika aldım eDevlet’e düşmemiş. Bunu fark etmesem daha alacağım sertifika vardı. Kamu kurumlarında geçerli olduğunu söylemişlerdi öyle olsaydı eDevlet’te sertifikalarım olurdu. Bu sorunun giderilmesini konuya ilişkin bilgi verilmesini bekliyorum. Bilgisayar sertifikasının 1 hafta içinde eDevlet’te görünmesi lazım. Adalet Bakanlığına başvuru yapacağım, iletişim için nereyi arıyorsam bakmıyorlar. Ne zaman işlenecek sisteme, sınavda da ilk oturumda 100 almama rağmen hala ortada sertifika yok” denildi.

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