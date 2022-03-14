Sakaryaspor, Adıyaman FK mesaisinde

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 65 puanla lider durumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta en yakında rakibi 1461 Trabzon'un 4 puan önünde 65 puanla lider konumda bulunan Sakaryaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Adıyaman FK müsabakasının çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakaryaspor, geride kalan 29 haftada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Rakip Adıyaman'ın ise söz konusu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik, 18 yenilgisi bulunuyor.

Yeşilsiyahlılar, bu karşılaşmadan galip gelerek hem 3 puan almayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı istiyor.

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