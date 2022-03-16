Sakarya’da 201 adet tarihi sikke ele geçirildi: 2 gözaltı

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 201 adet sikke ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pamukova ilçesinde tarihi eser getirileceği duyumunun alınması üzerine Jandarma İstihbarat, KOM ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekiplerce takibi yapılan bir araç durduruldu. Araç içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; muhtelif dönemlere ait olduğu değerlendirilen 201 adet sikke, 84 adet obje ve 3 adet taş ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Araçta bulunan S.Ö. ve B.Y. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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