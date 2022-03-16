Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da, evinin çatısına taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken zemine düşen Avni Küçük için Erenler Türbe Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Küçük ailesi ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Avni Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü de cenazeye çelenk gönderirken, namaza katılan bazı kişilerin, Trabzonspor atkıları taktıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2022-03-16 14:40:42



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