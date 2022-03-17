'Köpek' tartışması yaptığı çifti vuran kadın adliyede

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da, köpeğinin saldırdığı Hikmet S. ve eşi Betül S.'nin tepki göstermesi üzerine tartışıp, 3'üncü kattaki evinden tabancayla çifte ateş eden Z.G., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Z.G. adlı kadına ait köpek, yolda yürüyen Hikmet S. ve eşi Betül S.'ye saldırdı. Çift, Z.G.'ye tepki gösterince tartışma başladı. Bunun üzerine Z.G., emekli asker eşinin tabancasıyla 3´üncü kattaki evinden aşağı doğru ateş açtı. Hikmet- Betül S. çifti yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de Z.G.'yi gözaltına aldı. Karnından yaralanan Hikmet S. ile omzundan yaralanan Betül S., hastanede tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Z.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-03-17 17:07:19



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