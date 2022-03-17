'Köpek' tartışması yaptığı çifti vuran kadın adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Hikmet S. ve eşi Betül S.'yi 'köpek' tartışması sonrası tabanca ile ateş ederek vuran Zennur G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-03-17 19:11:10



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