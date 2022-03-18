Zaferin 107. Yılında Çanakkale şehitlerini andılar

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Özel Adatıp Hastanesi, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını organize ettiği müzik etkinliğiyle andı.

Hastane ana girişinde yapılan etkinlikte, Çanakkale Zaferi türküleri seslendirildi. Hasta ve hasta yakınlarının büyük ilgi gösterdiği dinletide duygulu anlar yaşanırken müziklere de eşlik ettiler.

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